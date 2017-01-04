Потребуючим львів’янам організують святковий обід у храмі Покрови на Личаківській

На Різдво Христове, 7 січня, безпритульні та малозабезпечені люди зможуть покуштувати різдвяних страв за святковим різдвяним обідом

О 15:00 у храмі Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська, 175) цьогоріч за різдвяні столи сядуть близько 300 потребуючих.

Храм Покрови Пресвятої Богородиці та Міжнародна мирянська спільнота Святого Егідія вже вдев’яте організовують різдвяний обід для незахищених верств суспільства з метою створити для них справжнє свято у день Різдва.

«Щороку у понад 75 країнах світу накривають святкові столи для людей, які часто є забуті, викинені на периферії своїх міст і на периферії людського серця. Але так, як Ісус народивсь як бездомний і біженець, ми хочемо пережити це Різдво дуже конкретно, будучи близькими до цих людей», – зазначають організатори і додають, що цьогоріч у Львові за різдвяні столи сядуть близько 300 осіб.

Усіх, хто може приготувати і принести їжу, запрошують до храму Покрови Пресвятої Богородиці. Організатори радо приймуть будь-яку допомогу – продукти, готові страви, теплий одяг чи кошти. Також просять допомогти у зборі подарунків для безпритульних, адже вони потребують теплих рукавичок, шаликів, шапок тощо.