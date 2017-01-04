Обвинувальний акт щодо екс-регіонала Єфремова передано до суду

Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України 4 січня 2017 року спрямувало до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо О. Єфремова про вчинення ним низки злочинів

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Єфремова звинувачують у низці злочинів, зокрема: в організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади – Луганської обласної державної адміністрації, з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади – Управління Служби безпеки України в Луганській області, з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України); вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» (ч. 1 ст. 258-3 КК України), пише Луценко.

Крім того, колишньому нардепу-регіоналу інкримінують державну зраду – тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме: наданні іноземній організації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України (ч. 1 ст. 111 КК України).