Обмеження руху для вантажівок запроваджено на Самбірщшині й на дорогах Закарпаття

Через негоду запроваджено обмеження руху для вантажівок на автодорозі Н-13 Львів-Самбір-Ужгород км 132-156 – від м. Турка до межі із Закарпатською областю

Про це повідомляють Автомобільні дороги України.

За повідомленням, також від 10.00 сьогодні, 4 січня, введено обмеження руху для вантажних автомобілів на дорогах державного значення у Закарпатській області.

Нагадаємо, обмеження в русі вантажівок запроваджено також на ділянці автомобільної дороги державного значення М-06 Київ-Чоп км 621-702 (від м. Стрий до межі із Закарпатською області).

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 4 січня, вдень на Закарпатті та в Карпатах сильний сніг, у горах Львівської та на високогiр’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей очікується значний рiвень лавинної небезпеки; вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с; на дорогах країни місцями ожеледиця.

6-7 січня у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується різке зниження температури: вночі – до 13-19° морозу (в західних, північних та центральних областях місцями до 20-26° морозу), вдень до 11-17° морозу, в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській області вночі та вдень до 7-13° морозу, в Криму та Приазов’ї до 0-6° морозу.

У Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та в Криму часом сніг (в Криму та Приазов’ї з дощем), місцями сильні снігопади, хуртовини, посилення вітру 15-22 м/с.

8-9 січня в Україні утримається холодна погода, опади і явища на півдні та сході послабшають і припиняться.