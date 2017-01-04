На Закарпатті снігова лавина заблокувала чотири автомобілі (фото, відео)

Жертв та травмованих немає

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Закарпатській області.

Унаслідок погіршення погодних умов четвертого січня на території Закарпатської області зафіксовано сходження двох лавин.

У першому випадку снігові маси зійшли на автошлях місцевого значення між населеними пунктами Нересниця та Ш. Луг Тячівського району. Внаслідок цього рух транспорту частково обмежений. Над ліквідацією працюють дорожні служби та рятувальники.

Друга лавина зійшла на автошлях місцевого значення Колочава-Хуст, між населеними пунктами с. Вільшани, Хустського району та с. Мерешор Міжгірського району. Внаслідок сходження снігової маси заблоковано чотири автомобілі, в яких знаходилося близько 10 чоловік, які покинули транспортні засоби самостійно, йдеться у повідомленні рятувальників.

До місця події скеровано одне відділення державного пожежно-рятувального поста с. Колочава, рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення смт Міжгір’я та дві одиниці снігоочисної техніки Міжгірського та Хустського райавтодору.

Сьогодні підрозділи управління ДСНС області вже відбуксирували 50 автомобілів, котрі застрягли на засніжених трасах Закарпатської області.

На даний час на перевалах Закарпатської області рух великовагового транспорту обмежений. Транспорт, який рухається у зазначених напрямках, направляється до місць тимчасового відстою транзитного транспорту, повідомляють надзвичайники.