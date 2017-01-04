На хабарі в Жулянах затримали працівника митниці (фото)

Військова прокуратура затримала працівника митниці Аеропорту «Київ» під час одержання хабара

Військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України спільно з співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України затримала під час одержання неправомірної вигоди інспектора відділу митного оформлення митного поста «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці Державної фіскальної служби України. Про це повідомляє управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Посадовець налагодив незаконний механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від цивільних осіб, які перетинають державний кордон України в зоні діяльності міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни)», за не створення штучних перешкод під час митного огляду їхнього багажу.

Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання хабара у розмірі 500 євро від громадянина України.

Наразі тривають слідчі дії. У житловому приміщенні затриманого та службових кабінетах відділу митного оформлення митного поста «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці Державної фіскальної служби України проводяться обшуки.

Щодо посадовця готують клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади, а також проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії.