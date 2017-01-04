На вулиці Личаківській перекинулася маршрутка (фото)

ДТП сталася біля дріжджового заводу, що на вул. Личаківська у Львові

Автобус, який їхав із Винників до Львова, перекинулася й перегородила дорогу. Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

Як додали в Патрульній поліції, на дорозі почало зносити авто «Ланос». Водій автобуса побачив це і почав приймати крайнє праве положення. Імовірно, наїхав на бордюр, через що транспортний засіб і перекинувся.

Водієві автобуса викликали швидку допомогу. На щастя, більше ніхто внаслідок ДТП не постраждав. Маршрутка їхала без пасажирів, автобус був не на рейсі.