На Стрийщині створили нову прийомну сім’ю

У вівторок, 3 січня, у селі Дуліби Стрийського району створили нову прийомну сім’ю, в яку влаштували на виховання та спільне проживання двох дітей, позбавлених батьківського піклування: чотирирічну дівчинку та шестирічного хлопчика, які є рідними сестрою і братом.

Про це повідомив начальник Служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.

За його словами, відтепер у Стрийському районі функціонує дві прийомні сім’ї, в яких виховується 4 дітей.

Також слід зазначити, що двох дітей, позбавлених батьківського піклування, які є братиком та сестричкою, 3 січня влаштували на виховання в дитячий будинок сімейного типу у Львові.