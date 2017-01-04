На різдвяну ніч “Львівелектротранс” додав ще три трамвайні маршрути

Отож, у ніч на Різдво у Львові курсуватимуть загалом шість трамвайних маршрутів

З 6 на 7 грудня 2017 року додатково у Львові будуть курсувати ще три нічні трамвайні маршрути: №1Н , № 2Н, № 7Н.

Про це на сторінці у Фейсбук повідомила прес-служба ЛКП “Львівелектротранс”.

Зокрема, трамвай №1Н “Залізничний вокзал – Центр – Залізничний вокзал” курсуватиме за таким розкладом відправлення від Головного вокзалу: 0:10, 1:02, 1:55, 2:40, 3:33, 4:25.

Трамвай № 2Н “вул. Пасічна – вул. Коновальця”::

по кінцевій “вул. Пасічна” 0:14, 1:38, 3:02, 4:21;

по кінцевій “вул. Коновальця” 0:57, 2:21, 3:45.

Трамвай № 7Н “вул. Торф`яна – вул. Татарбунарська”:

по кінцевій “вул. Торф`яна” 0:20, 1:33, 2:41, 3:49, 4:49;

по кінцевій “вул. Татарбунарська” 0:52, 2:05, 3:13, 4:21, 5:21.

Нагадуємо, що в ніч із 6 на 7 січня також будуть курсувати три трамваї маршрутів: 3Н “пл. Соборна – Аквапарк”, 6Н “Головний вокзал – вул. Миколайчука”, 8Н “пл. Соборна – Кінотеатр ім. Довженка”. Ці маршрути будуть курсувати із інтервалом близько 30 хвилин.