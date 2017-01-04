На Львівщині чоловік обладнав лабораторію й вирощував там коноплі (фото)

Під час санкціонованого обшуку у будинку 31-річного мешканця одного із сіл Сколівського району правоохоронці виявили предмети та засоби для вирощування нарковмісних рослин конопель у спеціально обладнаній для цього кімнаті

Як повідомили в Управлінні Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, «в приміщенні виявили та вилучили два відра, ємністю по 10 літрів кожне, наповнені подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на «марихуану», вагою близько трьох кілограмів, два поліетиленових пакети з тією ж речовиною вагою десять грамів та ще один пакет з висушеним листям конопель вагою сто грамів. За цінами «чорного ринку» вартість вилученої «продукції» становить близько 125 тисяч гривень».

Усі вилучені наркотичні засоби скеровані на експертизу. Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, наразі правоохоронці встановлюють усі аспекти злочинної діяльності зловмисника, вирішують питання кваліфікації злочину згідно з нормами Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.