До Львова з’їдуться понад півтисячі гейм-розробників з усього світу

GameDev Conference Lviv 2017 відбудеться 21 січня у Львові

Львів увійшов в трійку міст східної Європи, де проводяться масштабні конференції для розробників ігор. Зокрема, конференція для гейм-розробників GameDev Conference Lviv 2017 відбудеться у Львові 21 січня та збере понад 500 учасників.

Уперше в Україні під час конференції відбудеться сертифікація Unity 3d. Учасники GameDev Conference Lviv 2017 матимуть можливість зареєструватися та пройти сертифікацію Unity 3d, яка перевіряє знання розробника та надає міжнародне визнання їхніх навичок.

Своїм досвідом під час GameDev Conference Lviv поділяться близько 50 спеціалістів: девелоперів, дизанерів, паблішерів та власників студій з України, США, Румунії, Польщі, Білорусі та інших країн, які посідають перші місця у гейм-розробці. Серед них представники таких компаній: CD Projekt RED, Amazon, TinyBuild, Ubisoft, SoftServe, BozkaGames, Wargaming, Crystal Clear Soft, Vile Monarch, iLogos, Self Employer, Gameloft, 5000BC та інші.

5 потоків конференції – GameDev Business, GameDev Tech, GameDev Art, GameDev Indie та Workshops –охоплять усі аспекти, від геймдизайну, програмування, арту до паблішингу, просування та історій успіху.

Програму конференції доповнить ігрова частина: шоукейси та презентації іграшок-фіналістів конкурсу Ukrainian Game Award. Розробники матимуть нагоду зібрати відгуки від колег та експертів і позмагатись за звання найкращих у 5 номінаціях. Голосування за фіналістів конкурсу триває до 12 січня на сайті конференції. Переможці Ukrainian Game Award отримають квитки на закордонні події для гейм-розробників та цінні подарунки.

Досвідчені доповідачі та обмін досвідом – це ще не все, що організатори обіцяють відвідувачам конференції. На вас чекає насичена розважальна програма з іграми й конкурсами, а після офіційної частини організатори запрошують на неформальне afterparty.

Більше інформації – на сайті конференції: gamedev.lviv.ua