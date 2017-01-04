Львівську шахову школу «Дебют» очолив Володимир Грабінський

Початок 2017 року розпочався для дитячо-юнацької спортивної школи «Дебют» із представлення нового директора

Ним став відомий тренер шахів Володимир Грабінський, який є міжнародним майстром спорту, заслуженим тренером України, виховав плеяду міжнародних гросмейстерів (їх близько 11 осіб). У 2015 році його визнано кращим дитячим тренером світу за версією ФІДЕ. Вихованці Володимира Грабінського неодноразово ставали переможцями та призерами головних шахових змагань не лише України, а й світу. Серед них Юрій Криворучко, Андрій Волокітін, Михайло Олексієнко, Наталія Букса та інші.

«Це насправді дуже важливе і правильне рішення, адже ДЮСШ «Дебют» потребує нових викликів не лише у сфері управління, а й у питаннях спортивних здобутків її вихованців. Ми хочемо, щоб ця спортивна школа стала основним шаховим осередком міста», – зазначив Володимир Шнайдер, начальник управління молоді та спорту ЛМР.

«Для мене це один з дуже важливих етапів у житті, адже обсяг покладеної відповідальності за здобутки вихованців спортивної школи безпосередньо залежить від її керівника. Тому я поставив перед собою три завдання: перше – це розвиток матеріально-технічної бази, оскільки діти повинні працювати в комфортних умовах, друге завдання – це покращення спортивної складової та результатів роботи, розвиток масовості. Третє завдання – це інформаційна складова, а саме представлення результатів роботи керівництва школи та її вихованців на загал», – зазначив Володимир Грабінський, директор ДЮСШ «Дебют».

Нагадаємо, з 2015 року управління молоді та спорту Львівської міської ради здійснює фінансову підтримку ДЮСШ «Дебют», а також 13 інших спортивних шкіл міста, оскільки держава повністю відмовилася від їхнього фінансування.