Львівських старшокласників запрошують взяти участь в олімпіаді “Іспанія та латиноамериканський світ”

Переможці отримають заохочувальні призи та відзнаки від історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Посольства Королівства Іспанія в Україні, Посольства Республіки Аргентина в Україні

Учнів 10-11-х класів середніх шкіл запрошують до участі у Всеукраїнській олімпіаді “Іспанія та латиноамериканський світ”.

Про це повідомляє департамент освіти і науки ЛОДА.

Олімпіаду передбачається провести в два етапи. Зокрема, на першому етапі старшокласникам пропонується підготувати та надіслати до журі конкурсу наукове есе обсягом 5-8 сторінок друкованого тексту за такими напрямами:

-Іспанія: минуле та сьогодення;

-Латинська Америка: історія та сучасність;

-Українці в Іспанії;

-Українці в латиноамериканських країнах;

-Культура Іспанії;

-Культурно-цивілізаційні особливості Латинської Америки.

Есе приймаються до 1 березня 2017 року на електронну пошту: competition.spain.la.knu@gmail.com. Детальніше з вимогами до оформлення робіт можна ознайомитися ТУТ.

Кращі есеїсти, яких відбере журі конкурсу, будуть запрошені до участі у фіналі олімпіади, який відбуватиметься на історичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка 17 березня 2017 року. Фінальна стадія олімпіади передбачає виконання тестових завдань з історії Іспанії та країн Латинської Америки в межах шкільної програми.

Зазначимо, що олімпіаду організовує Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з Посольством Королівства Іспанія в Україні, Посольством Республіки Аргентина в Україні, “Українською Асоціацією Американістики”, “Асоціацією іспаністів України”.