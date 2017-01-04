Львівські патрульні затримали зловмисника, який викрав спортивне спорядження з автомобіля (фото, відео)

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львова.

Близько 4-ї години ранку на службу 102 надійшов виклик про те, що на вулиці Заводській у Львові невідомий оглядає салони автомобілів та перевіряє, чи відчинені у них двері. Заявник також повідомив патрульним прикмети підозрюваного.

Екіпажі вийшли у піше патрулювання і під час обстеження території побачили схожого чоловіка. Він ніс спортивний рюкзак сірого кольору та спортивний брезентовий чохол. Під час спілкування з поліцейськими невідомий різко кинув речі та почав утікати.

Патрульні наздогнали його та затримали на вулиці Гайдамацькій.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіка доставили до Шевченківського відділу поліції. Йому 24 роки, він раніше притягався за крадіжки. У 2015 році його тримали під вартою, а зараз він перебуває під грошовою заставою за 4 епізоди крадіжок.

Серед спортивного інвентарю, який переносив громадянин, виявили лижі, лижні чоботи, рукавиці, шолом та лижну маску. Затриманий щоразу плутався у походженні цих речей.

Згодом знайшли автомобіль Volkswagen на вулиці Медовій, у якому було розбите скло. Інспектори зв’язались з власником, який написав заяву про крадіжку гірськолижного спорядження. Справу передали слідчим.