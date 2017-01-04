Львівщина отримала найбільше коштів на ремонт доріг від митного експерименту

У 2016 році Львівщина продемонструвала найкращий показник зі залучення коштів на ремонт доріг, що надійшли від перевиконання митних надходжень. На автомобільні дороги області вдалось залучити близько 900 млн грн. Загалом частка Львівщини із загальних надходжень від експерименту на митниці склала майже 40 %.

Про це повідомила заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак.

Зазначимо, що загальна сума надходжень від митних платежів на території регіонів України, де діяв експеримент, становить 2,25 млрд грн. Зокрема, у Києві – 597 млн грн (26,5%), Чернівецькій області – 316 млн грн (14%), Одеській – 300 млн грн (13,3%) та Волинській областях – 167 млн грн (7,4%).

Варто наголосити, що таких результатів із залучення коштів Львівщині вдалось досягти, насамперед, завдяки подолання корупції на митниці.

Нагадаємо також, що 2015 року Президент України підписав Закон, згідно із яким ремонт доріг державного значення у чотирьох областях здійснюватиметься за рахунок 50% коштів, які надійшли від перевиконання загального обсягу митних платежів. Експеримент, окрім Львівської, запроваджено у Волинській, Чернівецькій та Одеській областях.