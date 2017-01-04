Львів’янам пропонують придбати різдвяну вечерю та нагодувати безхатьків

Соціальна пекарня «Горіховий дім» у Львові пропонує стати благодійниками всім охочим. У пекарні готуватимуть 12 пісних страв до Святвечора, а з оплат клієнтів годуватимуть безхатченків.

«Ми зготуємо для Вас 12 пісних страв до Святвечора. Вартість вечері – 1500 гривень на 10 людей (мінімальне замовлення). За рахунок вашого одного замовлення ми нагодуємо на Святвечір 10 безхатченків», – кажуть у «Горіховому домі».

Набір із 12 страв до Святвечора:

— Кутя (700 г)

— Вареники з картоплею (700 г)

— Вареники з капустою (700 г)

— Вушка (500 г)

— Борщ (2 л)

— Голубці з тертої картоплі (700 г)

— Маринований оселедець (300 г)

— Тушкована капуста (700 г)

— Квасоля (600 г)

— Грибна підлива (400 г)

— Медівник (1 кг)

— Узвар (2 л)

У подарунок можна отримати корисну коробку з печивом та набором для рукоділля.

Контакти для замовлень: 067 204 64 64, 095 106 21 99, catering@walnut.house