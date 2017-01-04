Із Львівської галереї мистецтв зникло майже сто унікальних стародруків

Вартість пропажі на чорному ринку оцінюють у десятки мільйонів доларів

Про це “Львівську газету” повідомили у прес-службі Львівської галереї мистецтв.

За результатами перевірки пропали 95 унікальних стародруків і два манускрипти, йдеться у повідомленні.

Завтра, 5 січня, о 12:00 в палаці Потоцьких на вул. Коперника, 15, керівництво Львівської галереї мистецтв проведе прес-конференцію, на якій розповідатимуть подробиці виявлення пропажі.

Участь у заході візьмуть директор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк, головний зберігач фондів Львівської національної галереї мистецтв Ігор Хомин, експерт, член комісії з перевірки Віра Фрис.

Львівська галерея мистецтв – один із найбагатших музеїв України. За офіційною інформацією, її колекція нараховує понад 58 тисяч творів світового та національного мистецтва від найдавніших часів до наших днів. Свою історію галерея веде від 1897 року, коли міський магістрат ухвалив рішення про створення у Львові галереї європейського мистецтва.

У галереї дуже цінна, дуже різна і дуже багата колекція. Тут гарно представлено польське, австрійське, французьке, голландське, італійське мистецтво тощо. Серед того, чим пишаються львівські галеристи, – найбільша у світі (близько трьох тисяч одиниць) збірка барокової скульптури XVII-XVIII ст., серед якої і твори геніального Йоана Георга Пінзеля, чудова збірка портрета XVI-XVIII ст., одна з найбільших збірок польського малярства, картини Тиціана, де Латура, Яна Матейка, Мартіно Альтамонте та багатьох інших.

Львівська національна галерея мистецтв – це також 16 різних відділів: від Львівської картинної галереї, палацу Потоцьких – до музею-майстерні Теодозії Бриж. У структурі галереї є чотири замки: Олеський, Золочівський, Підгорецький і Жовківський, де розміщено відділення мистецької скарбниці.