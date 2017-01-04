Через негоду на Львівщині обмежено рух вантажівок

Обмеження запроваджено від Стрия до межі Закарпатської області

У зв’язку з погіршенням погодних умов (сильні опади снігу та пориви вітру, обмеження видимості) Служба автомобільних доріг у Львівській області спільно з Патрульною поліцією з 09.00 сьогодні, 4 січня, обмежує рух вантажного автомобільного транспорту. Аби забезпечити проїзд і створити безпечні умови роботи дорожньої техніки, обмеження запроваджено на ділянці автомобільної дороги державного значення М-06 Київ-Чоп км 621-702 (від м. Стрий до межі із Закарпатською області). Про це повідомляє Автомобільні дороги України