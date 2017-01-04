“Австрійські авіалінії” запустять три нові рейси до Одеси та Львова

Цього року авіакомпанія “Австрійські авіалінії” запустить три додаткові щотижневі рейси до Львова та Одеси

Про це повідомляє портал Ukraine-nachrichten з посиланням на дані прес-служби компанії.

“У літньому розкладі цього року кількість рейсів з Відня в Одесу і до Львова буде значно збільшена. З початку квітня 2017 року з’являться три додаткові щотижневих рейси до Одеси, а також до Львова”, – йдеться у повідомленні.

Варто нагадати, що нині “Австрійські авіалінії” літають до українських Львова, Одеси, Дніпра та Києва.

Джерело: Європейська правда