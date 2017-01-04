Анна Музичук стала найкращою спортсменкою Львівщини за підсумками грудня

Традиційне щомісячне голосування членів колегії управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації та членів виконкому відділення НОК України у Львівській області визначило найкращого спортсмена Львівщини за підсумками спортивного грудня 2016 року. Нею стала заслужений майстер спорту з шахів Анна Музичук (тренери – заслужені тренери України подружжя Наталія та Олег Музичуки). Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

Це визнання Анна Музичук здобула завдяки яскравому виступу на чемпіонаті світу зі швидких шахів, який тривав у м. Доха (Катар) упродовж 26-30 грудня 2016 року. Анна Музичук стала дворазовою чемпіонкою світу, виборовши золоті медалі у швидких шахах (рапід) та у блискавичній грі (бліц).

Незабаром відбудеться вшанування лауреатів спортивного грудня.

Нагадаємо, Міжнародна федерація шахів (FIDE) оприлюднила рейтинг-лист на 1 січня 2017 року. До трійки лідерів топ-100 серед шахісток ввійшла і Анна Музичук (2 558). Вище за українку розташувалися лише китаянки – Хоу Іфань (2 651) та Ю Веньюн (2 583).

Довідка. Анна Музичук – українська шахістка, гросмейстер (2012). Випускниця Львівського державного університету фізичної культури. Чемпіонка світу серед дівчат віком до 20 років (2010). Бронзовий призер особистого чемпіонату Європи (2012). 2-е місце на етапі Гран-прі ФІДЕ в Казані (2012). Дворазова чемпіонка України з шахів 2003 та 2014 років. Чемпіонка світу з блискавичної гри 2014 року. Чемпіонка світу зі швидких шахів та блискавичної гри 2016 року.