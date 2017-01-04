П’ять різдвяних локацій Львова

Де варто побувати у Львові на Різдво

Щороку на різдвяні свята до Львова приїздять десятки тисяч туристів. «Львівська газета» пропонує підбірку локацій і подій, з якими Різдво у Львові буде незабутнім.

Ангели у дворику Ратуші

Різдвяний настрій у Львові можна відчути у самісінькому серці Львова. Як і останні кілька років, львів’янам і гостям міста пропонують подивитися різдвяну містерію «Коли ангели спускаються на землю» від театру «Воскресіння». Зробити це можна у дворику міської Ратуші, що на площі Ринок, 1.

Театрали обіцяють зробити ваше Різдво незабутнім разом з ангелами, які спустяться з небес, щоб запалити вашу Різдвяну зірку і подарувати вам щастя на весь рік!

Вистави відбуватимуться 7-8 січня із 17.00 до 21.00 щогодини та 9 січня з 17.00 до 20.00 щогодини. Вартість квитків – 30 грн. (дитячий) та 70 грн. (дорослий).

Дідух на пл. Яворського

Уже традиційним дійством для Львова є щорічне встановлення різдвяного дідуха. Спостерігати за цим можна буде 6 січня від 11.30 до 12.00 на площі Яворського.

Дідух є основним символом Нового року і Різдва. Це сніп пшениці, що символізує прихід пращурів, який був обов’язково присутній у кожній хаті під час різдвяних свят. З нагоди встановлення дідуха у центрі Львова містом пройде святкова процесія та лунатиме коляда.

Фестиваль вертепів і коляда у центрі міста

Добра традиція Різдвяного ярмарку у Львові – фестиваль вертепів. Десятки колективів і дружніх компаній діляться своїм, неповторним та колоритним варіантом різдвяної вистави. Виступи відбуваються на головній сцені ярмарку біля міської ялинки, тож усі, хто прогулюється центром міста, неодмінно побачать це уособлення різдвяних традицій у формі п’єс. Щороку фестиваль відвідують десятки тисяч туристів і львів’ян.

Водночас традиційна українська коляда лунає не лише на вулицях Львова. З 7 і по 22 січня у Львові також відбудеться XVІІІ Всеукраїнський Різдвяний фестиваль «ВЕЛИКА КОЛЯДА» у храмі Пресвятої Євхаристії на пл. Музейна, 3.

Організатори зазначають, що фестиваль має на меті глибше пізнання та популяризацію різдвяних традицій усіх куточків України. Тож відвідувачі мають унікальну нагоду в одному місці почути коляду з різних регіонів нашої країни.

Хода звіздарів

8 січня у Львові відбудеться захопливе дійство, до якого готуються довгі місяці і якого з нетерпінням чекають – Хода звіздарів.

Урочисте дійство пройде площею Ринок та проспектом Свободи.

Яскраві зірки, які зробили старі майстри та їхні учні, сповіщають усім навколо про народження Христа. Цю традицію роками підтримують у Львові, і звіздарі по-доброму хизуються своїми унікальними різнобарвними зірками, проходячи центральними вулицями міста до серця ярмарку – голосної сцени на ярмарковій площі.

Різдво в Гаю

7-9 січня у Музеї народної архітектури та побуту «Шевченківський гай» організують свято «Різдво в Гаю» – місце зустрічі львівських родин, друзів і гостей міста. Традиційно відчинять свої двері садиби гаю, де відбуватимуться майстер-класи, читання різдвяних казок, гості спільно колядуватимуть від хати до хати, що створить особливу родинну атмосферу.