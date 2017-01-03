Завтра до Львова на святкування Різдва приїдуть 11 дітей з Донеччини

Завтра до Львова приїдуть 11 хлопців і дівчат та учасник бойових дій з дружиною, аби ознайомитись з традиціями святкування Різдва на Західній Україні.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Окрім святкової Різдвяної вечері, на дітей чекатиме насичена програма і кожен отримає на пам’ять подарунок про Львів.

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій запросив до Львова дітей учасників бойових дій зі сходу України та дітей загиблих Героїв, аби ознайомити їх з традиціями святкування Різдва в Західній Україні.

Програма:

4 січня:

12:30 – зустріч у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій (вул. Пекарська 41)

17:00 – розваги у дитячому розважально-пізнавальному центрі «Веселка» (вул. Щирецька, 36, ТВК «Південний»).

7 січня:

12:00 – розваги для дітей: каток, музей льодових скульптур (пл. Ринок)

14:00 – діти колядують на фестивалі «Різдво у Гаю» (Шевченківський Гай)

8 січня:

9:30 – підсумкова зустріч у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій

10:00 – виїзд на вокзал.

Як розповіли у Центрі, проїзд, поселення, харчування та всі заплановані розваги для дітей – безкоштовні. Працівники Центру постійно супроводжуватимуть гостей Львова.