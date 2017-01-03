З «Укрспирту» стягнули 20 млн. грн. у бюджет Великолюбінської селищної ради

За втручання прокуратури до місцевого бюджету Великолюбінської селищної ради надійшло майже 20 млн. грн.

За наслідками розгляду позовів поданих Городоцькою місцевою прокуратурою в інтересах Великолюбінської селищної ради в дохід спеціального фонду місцевого бюджету вказаного органу місцевого самоврядування упродовж 2016 року з Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» стягнуто майже 20 млн. грн. збитків, заподіяних унаслідок самовільного видобування підземних вод.

Завдяки органам прокуратури Львівської області впродовж року за задоволеними позовами прокурорів до бюджетів усіх рівнів стягнуто понад 75 млн грн., що втричі більше, ніж попереднього року, – додали у прес-службі прокуратури Львівської області.