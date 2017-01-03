Від завтра в Україні втричі знижують граничну суму розрахунків готівкою для фізичних осіб

Національний банк України анонсує зниження з 4 січня 2017 року граничної суми розрахунків готівкою за участю фізичних осіб зі 150 тис. грн. до 50 тис. грн.

Зниження граничної суми розрахунків готівкою за участю фізичних осіб до 50 тис. грн. сприятиме подальшому розвитку безготівкових розрахунків, – кажуть у НБУ.

Відповідні норми містяться у постанові Правління Національного банку України від 25.11.2016 № 407 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» (далі – постанова).

Постанова передбачає граничну суму розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 50 тис. грн., а також фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 50 тис. грн.

Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 тис. грн., шляхом перерахування коштів із поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі в депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Безготівкові розрахунки можуть здійснювати без будь-яких обмежень, і банки зобов’язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі.

Водночас гранична сума розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня залишається незмінною і становить 10 тис. грн.

Нацбанк України наголошує, що встановлення граничної суми розрахунків готівкою на рівні 50 тис. грн. не завдасть незручностей громадянам і не зачіпатиме щоденних покупок населення, оскільки стосуватимуться лише великих придбань (нерухомості, коштовностей, транспортних засобів, предметів мистецтва, хутра, дорогих годинників, подорожей тощо).

Рішення НБУ з цього питання повністю відповідає міжнародному досвіду – багато європейських держав (Франція, Бельгія, Португалія, Італія, Іспанія, Греція) встановили граничні суми готівкових розрахунків, інші країни також планують запровадити аналогічні норми.

Контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) згідно з Податковим кодексом України здійснюватимуть органи Державної фіскальної служби України.

Встановлення граничної суми розрахунків готівкою за участю фізичних осіб на рівні 50 тис. грн. має сприяти забезпеченню стабільних надходжень готівки до банківської системи й прискорення її обігу, а також звуженню сфери використання готівки та прискорення розвитку безготівкового сегменту.

Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року передбачено поступове зниження рівня готівки в економіці (відношення М0 до ВВП) у 2020 році до 12% (у 2014 році цей показник становив 18,1%, а за результатами 2015 року зменшився до 14,6%).