Усіх охочих запрошують відсвяткувати Йордан у Верещиці (програма)

«Йорданське святкування» у селі Верещиця на Львівщині має особливий дух і теплу атмосферу

На Розточчі беруть початок річки, що несуть води до Балтійського, так і до Чорного морів. Одна з них, Верещиця, наповнює водойми Яворівського національного природного парку на Львівщині, де й відбудеться «Йорданське святкування 2017». У день Хрещення Господнього, 19 січня, священнослужителі освятять воду у ставку на базі відпочинку «Верещиця», що в Яворівському районі. Після цього всі охочі мають змогу прийняти «Йорданську купіль», яка зцілює тіло й очищає душу.

Цей захід щороку збирає у Верещиці тисячі людей різного віку, які приїжджають сюди і зі Львівщини, і практично з усіх областей України, і навіть із Польщі, Німеччини, США.

У програмі свята передбачено:

– освячення води;

– купання в ополонці;

– виступи вертепів;

– виступи фольклорних колективів;

– спільні колядки та щедрівки біля ватри.

Свято відбудеться 19.01.2017 р. та розпочнеться о 13 00.

Працюватимуть виїзні заклади харчування.

До с. Верещиця Яворівського району від Янівського цвинтаря (вул. Шевченка) Львова курсуватиме громадський транспорт.

Час відправлення зі Львова: 6.50; 7.20; 7.55; 8.45; 9.55; 11.40; 13.20; 14.00; 16.00; 16.55; 17.30; 18.50; 19.50.

Час відправлення з с. Верещиця: 10.05; 11.05; 12.05; 13.00; 15.05; 16.10; 17.05; 18.05; 20.40.