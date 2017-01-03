У Ходорові хлопець-сирота отримав квартиру

18-річний Юрій Співак, який є особою з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, днями отримав ключі від власної квартири у м. Ходорові

Про це повідомив начальник служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.

За його словами, загальна вартість квартири – 253 тис. грн. Кошти виділили з обласного – 151 тис. 900 грн., районного – 90 тис. грн. бюджетів, а також із бюджету Ходорівської об’єднаної громади у розмірі 11 тис. 300 грн.

Житло для Юрія Співака придбали в рамках реалізації регіональної та районної Програм забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Загалом у Жидачівському районі протягом останніх двох років завдяки виконанню регіональної та районної програм придбали помешкання для 6 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, та провели ремонт квартири для 1 особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування.