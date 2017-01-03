У Самборі чоловік кухонним ножем серйозно поранив 50-річну колегу по випивці

Медики діагностували в пацієнтки ножове поранення шиї та грудної клітини з пораненням правої легені

У Самбірський відділ поліції 2 січня о 22.50 надійшло повідомлення від чергової медсестри місцевої лікарні про те, що до них на лікування доправили 50-річну мешканку одного з сіл району. Медики діагностували в пацієнтки «ножове поранення шиї та грудної клітки з пораненням правої легені».

Як з’ясували правоохоронці, того дня в Самборі потерпіла разом зі своїм знайомим, 49-річним місцевим мешканцем, розпивала спиртне у квартирі. Раптом між ними виник конфлікт, під час якого чоловік вхопив кухонний ніж і кілька разів ударив жінку в ділянку шиї та грудної клітини.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, наразі вирішують питання про кваліфікацію цього злочину згідно з нормами Кримінального кодексу України, правоохоронці проводять слідчі дії. Невдовзі суд обере для зловмисника міру запобіжного заходу.