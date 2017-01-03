У різдвяну ніч у Львові курсуватимуть три трамвайні маршрути (розклад)

У різдвяну ніч, із 6 на 7 січня, у Львові курсуватимуть нічні трамвайні маршрути

Про це повідомив директор ЛКП «Львівелектротранс» Михайло Сидорович.

Нічні трамваї курсуватимуть трьома маршрутами: 3Н – від площі Соборної до Аквапарку, 6Н – із Головного вокзалу до вулиці Липинського та 8Н – від площі Соборної до кінотеатру ім. Довженка.

«Нічні трамваї курсуватимуть з інтервалом 30 хвилин. Ми розробили розклади руху, щоб люди знали, коли відправлятимуться ці трамваї», – розповів в.о. начальника служби диспетчеризації та організації руху Володимир Забавський.