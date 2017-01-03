У прикордонників Мостиського загону видалися «плідні» вихідні (фото)

Упродовж святкового вікенду прикордонники Мостиського загону затримали порушника кордону, попередили спробу контрабанди цигарок до Польщі та передали працівникам Нацполіції двох осіб що пропонували хабарі правоохоронцям

Про це повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Так, у суботу ввечері, за кілька годин до Нового року прикордонники відділу «Шегині», що на українсько-польському кордоні, затримали та передали представникам Національної поліції України двох подорожніх, які пропонували їм неправомірну вигоду за сприяння у проходженні прикордонних формальностей. Незважаючи на роз’яснювальну роботу серед мандрівників, спочатку громадянка Польщі, а згодом і українець, які в’їжджали в Україну, запропонували прикордонникам гроші. На такі пропозиції правоохоронці відповіли відмовою, попередили про відповідальність за спробу дачі хабара та викликали працівників Нацполіції.

Як уже повідомляла «Львівська газета», контрабанду в розмірі 4 тисяч пачок цигарок виявили прикордонники відділу «Мостиська-залізнична станція» в неділю вранці, 1 січня. Цигарки Jin Ling без українських акцизних марок перевозили схованими у вагонах із залізною рудою. Виявлені товари передали представникам фіскальної служби.

А вчора ввечері, 2 січня, прикордонники відділу «Краковець» затримали одного громадянина Єгипту, який пішки прямував за кордон. Чоловіка арабської зовнішності помітили місцеві мешканці на околиці одного з прикордонних сіл. Вони негайно повідомили дільничного інспектора прикордонної служби, який невдовзі розшукав невідомого. По прибуттю групи реагування з’ясували, що затриманим є громадянин Єгипту без документів, 1996 року народження. Чоловік пішки, в обхід пункту пропуску, сподівався незаконно перейти кордон та дістатися сусідньої Польщі. Наразі громадянина затримано в адміністративному порядку, в подальшому його притягнуть до відповідальності за спробу порушення державного кордону України.