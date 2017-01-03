У Львові затвердили склад конкурсного комітету з визначення перевізників на міських автобусних маршрутах

У Львові затвердили персональний склад конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування. Відповідний наказ підписав начальник управління транспорту ЛМР Віктор Щир

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

До складу конкурсного комітету ввійшли представники різних громадських організацій, які мають досвід роботи в транспортній галузі. За словами керівника управління транспорту ЛМР Віктора Щира, деякі з цих громадських організацій протягом року входили у склад міської комісії з безпеки дорожнього руху. Їхній досвід є важливий при визначенні перевізників на міських автобусних маршрутах.

«ГО «За якісний транспорт» підтримує проведення конкурсу попри те, що його оголошено запізно. З переліку осіб, які є у складі конкурсного комітету, є ряд людей, які орієнтуються в транспортній сфері», – зазначив Святослав Товстига, представник громадської організації «Молодіжний інформаційно-консалтинговий центр «За якісний транспорт».

«Склад конкурсного комітету від громадськості справді цікавий. Якщо комісія матиме більший вплив на прийняття тих чи інших рішень, результат може бути цікавий. Громадські організації будуть ставити питання про те, аби прописати у нових договорах з перевізниками штрафні санкції за неякісне надання послуг. Хоча ці договори я розглядаю як тимчасові, до моменту впровадження електронного квитка. Але рік – це не мало, і треба спробувати покращити за цей час ситуацію на ринку громадських перевезень Львова», – зазначив Мирослав Голяк, представник громадської організації «Львів – безпечне місто».

Голова конкурсного комітету – директор департаменту житлового господарства та інфраструктури С. Бабак, заступник голови конкурсного комітету – начальник управління транспорту В. Щир, секретар конкурсного комітету (без права голосу) – провідний спеціаліст відділу транспорту управління транспорту Р. Чабан.

Члени конкурсного комітету: О. Партика – заступник начальника управління транспорту; О. Кравецька – начальник відділу транспорту управління транспорту; Р. Вахула – начальник сектору безпеки дорожнього руху управління патрульної служби МВС у Львівській області (за згодою); С. Небесний – начальник управління Укртрансбезпеки у Львівській області (за згодою); В. Свінціцький – депутат Львівської міської ради, заступник голови постійної комісії інженерного господарства, транспорту і зв’язку (за згодою); Г. Пайонкевич – директор юридичного департаменту (за згодою); І. Корончевський – депутат Львівської міської ради, член постійної комісії інженерного господарства, транспорту і зв’язку (за згодою); Ю. Кривенко – представник Львівської обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України (за згодою); С. Товстига – представник громадської організації «Молодіжний інформаційно-консалтинговий центр «За якісний транспорт» (за згодою); Ю. Лакатош – представник Львівської громадської організації роботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс – Львів» (за згодою); А. Швайка – представник Львівської обласної громадської організації «Львівтрансзахист» (за згодою); М. Голяк – представник громадської організації «Львів – безпечне місто» (за згодою); І. Рєвунова – представник громадської організації «Центр безпеки міста» (за згодою); А. Шуб – представник всеукраїнської громадської організації «Громадська палата України» (за згодою); І. Кость – представник Львівського обласного відділення всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників» (за згодою); Д. Данилюк – представник громадської організації «За Європейський Львів» (за згодою).

Як зазначив заступник голови конкурсного комітету, начальник управління транспорту ЛМР Віктор Щир, 50% членів конкурсного комітету – представники громадських організацій.

Нагадаємо, планується що конкурс з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування буде оголошено 5 січня цього року.