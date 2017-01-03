У Львові патрульні затримали «серійного» викрадача номерних знаків

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова

Сьогодні близько 3-ї години ночі на вулиці Ніжинській патрульні помітили невідомого, який різко розвернувся та швидко пішов у протилежному напрямку, тільки-но побачив поліцейський автомобіль.

Коли інспектори наздогнали його, то впізнали громадянина, якого вже неодноразово затримували за крадіжку номерних знаків з транспортних засобів. Ця справа зараз у суді.

Під час поверхневої перевірки в чоловіка знайшли ще одні номерні знаки, які він сховав під верхнім одягом.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка в присутності свідків вилучила в громадянина іноземні номери.

Інспектори оглянули територію навколо та знайшли автомобіль, з якого було вчинено крадіжку.