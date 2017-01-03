У Львові наркоман затопив квартиру сусіда

Під час перевірки повідомлення про затоплення квартири поліцейські виявили у приміщенні на верхньому поверсі наркотичні речовини та прилади для їх вживання

2 січня близько 19.00 на оперативну лінію 102 до правоохоронців надійшло повідомлення від мешканця однієї з квартир у будинку по вулиці Полуботка у Львові. Чоловік повідомив, що його помешкання затоплюють сусіди з верхнього поверху.

На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На вимогу поліцейських чоловік, котрий затоплював сусіда, відчинив двері та впустив правоохоронців у приміщення. У квартирі була зірвана підлога, пошкоджені двері та розтрощена сантехніка. Воду, яка витікала з поламаного крану, перекрили.

У помешканні поліцейські виявили засоби для вживання наркотиків, а господар видав правоохоронцям пакет та повідомив, що в ньому наркотичні речовини.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Пакет із наркотичними засобами вилучено та скеровано на експертизу. Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження, проводять слідчі дії, – додали у відділі комунікації поліції Львівської області.