У Львові на хабарі у 140 тисяч грн затримали помічника нардепа (фото)

Третього січня 2017 року військова прокуратура Львівського гарнізону на підставі матеріалів та спільно з Управлінням захисту економіки у Львівській області ДЗЕ Національної поліції затримала на гарячому під час отримання “хабара” в розмірі 140 тисяч гривень помічника-консультанта одного з нардепів парламентської коаліції.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

“Хабара помічник нардепа вимагав від приватного підприємця за не створення перешкод під час будівництва багатоквартирного житлового будинку для того, щоб не скеровувати депутатських запитів до правоохоронних та контрольних органів”, – зазначив Матіос.

Помічника нардепа затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Хабар виявлено та вилучено у повному обсязі під час огляду місця події.