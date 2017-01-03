У дворику львівської Ратуші ангели спустяться на землю

7, 8, 9 січня у дворику львівської Ратуші незабутнє феєричне, вогняне та лазерне шоу «Коли ангели спускаються на землю» від майстрів Львівського академічного духовного театру «Воскресіння».

«З вежі львівської Ратуші у дворик спустяться ангели, де оживе коляда з різними сценічними атрибутами. Атмосфера буде панувати різдвяна і гарна. Будуть задоволені не лише гості, а й мешканці нашого міста. Щиро всіх запрошуємо», – зазначають у театрі «Воскресіння».

Вистави відбудуться:

7, 8 січня 2017р. о 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

9 січня 2017р. о 17.00, 18.00, 19.00, 20.00

Ціна квитків: дорослий – 70 грн, дитячий – 30 грн. Квитки можна придбати завчасно в касі театру «Воскресіння» або безпосередньо в Ратуші перед виставою. Також квитки продаються на сайті: www.ticketclub.com.ua

Тривалість вистави 40 хвилин.