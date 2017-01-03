У Дрогобичі серйозно отруївся марихуаною 15-річний підліток

Працівники Дрогобицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною, що спричинило важкі наслідки

У Дрогобицький відділ поліції 1 січня надійшло повідомлення від лікаря реанімаційного відділення однієї з місцевих лікарень. До закладу доправили неповнолітнього пацієнта, в якого діагностували «холодову травму, судомний синдром та мозкову кому». Під час експертизи медики встановили, що хлопець отруївся марихуаною.

Як з’ясували поліцейські, пацієнт – 15-річний місцевий мешканець, студент одного з Дрогобицьких навчальних закладів. Хлопця у безпорадному стані виявили перехожі на одній з вулиць міста й зателефонували його батькам, котрі й викликали медиків.

Як додали у відділі комунікації поліції Львівської області, наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Триває досудове розслідування.