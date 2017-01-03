Старт накопичувальної пенсійної системи відкладається

Наразі жодних змін у пенсійне законодавство не внесено, тому з 1 січня 2017 року нова система ще не запрацювала

Українські ЗМІ рясніють повідомленнями: з 1 січня, згідно із законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», в Україні змінюється система нарахування пенсій. Окрім солідарної системи, паралельно починає діяти накопичувальна система виплати пенсій. Під нову накопичувальну систему потрапляють не всі громадяни, а лише ті, кому на 1 січня 2017 року виповнилося менш ніж 35 років. Відтепер вони почнуть накопичувати гроші на майбутню старість, відраховуючи 2% своєї зарплати в накопичувальну систему. Цей відсоток поступово буде збільшуватися і впродовж п’яти років (з 2017 по 2022 рік) зросте із 2% до 7%. Надалі відсоток залишиться незмінним. Отже, при одночасній роботі солідарної (старої) і накопичувальної (нової) пенсійних систем деяким категоріям громадян протягом найближчих років доведеться платити більше податків: 22% – до солідарної системи + 2% (до накопичувальної), а згодом – 22% + 7% податків.

Ця новина викликала серед молодих людей чимало запитань. Накопичувальна система добровільна чи обов’язкова? Чи правда, що з нового року з них зніматимуть значно більші податки? Якщо людина зараз працює, її включили в накопичувальну систему, а через кілька років вона стане безробітною? Що тоді буде з грошима, які відраховували з її зарплати?

Схожих запитань чимало. Але спішимо повідомити, що наразі будь-які побоювання і страхи безпідставні. Накопичувальна система з 1 січня 2017 року не стартує.

«Ми здивовані повідомленнями ЗМІ щодо старту накопичувальної системи, – каже заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Руслана Іванкова. – Наразі жодних змін у пенсійне законодавство не внесено. Про необхідність введення накопичувальної системи говорять давно, але законодавчо ці зміни не затверджені. Можливо, накопичувальна система і буде введена у 2017 році, але з січня 2017 року вона не стартувала».