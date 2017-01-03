Що подаватимемо на Святу вечерю?

Цього дня святковий стіл символізує єдність родини, є знаком зустрічі поколінь, переймання духовних цінностей і традицій.

Наближається вечір, і діти нетерпляче виглядають через вікно першу зірку на небі, щоб дати знак, що вже пора сідати до столу. А мама прибирає гарно стіл і кімнату, щоб сім’я затишно почувалася в цей святочний час і згадувала колись ці мило проведені хвилини в гурті своїх найрідніших.

На маленькому столику в кутку – Дідух, оберіг дому, біля вікна – ялинка, прикрашена кольоровими кульками, цукерками, мандаринками, горішками.

Стіл уже накритий гарним вишитим обрусом, прикрашений запашними сосновими гілочками, посередині стола – свічка. Мама вносить і ставить на стіл найголовнішу страву – кутю. Біля неї кладе струцлю, у макітрі – ще гарячі пампушки, інші свят-вечірні страви…

А діти вже кричать: «Мамо, тату, зірка зійшла!»

Сім’я сідає до столу, молиться, дякує Богові за щасливо прожитий минулий рік, просить Його ласки на наступний і приступає до Святої вечері.

* * *

Це − образок Святого вечора в пересічній сучасній українській родині. Не будемо тут переповідати про всі традиції та свят-вечірні страви, адже, як кажуть, що не край – то звичай. Та й писалося про них вже не раз і не два.

Найчастіше на Святий вечір подають, крім обов’язкової куті, червоний пісний борщ з вушками, грибну юшку, страви з капусти, квасолі, вареники, голубці, рибу, пампушки…

Головна страва − кутя – символізує єднання з Богом, пшениця в якій – це сакральна частина вечері – тема життя і смерті, єднання світу живих із світом померлих, мак – символ мучеництва, безневинно пролитої крові, мед – чистоти.

Особлива страва – горох – «сльози» Божої Матері, які проливаються за наші гріхи.

Страви з капусти символізують міцність, скупченість, співпрацю, а з риби – віру, що і є основними складовими християнства.

Обов’язково готують пісний борщ з грибами,як і голубці з картоплею чи пшоном. Ці страви означають мир, злагоду та Божу любов.

Вареники символізують достаток, а грибна підлива до них – продовження роду.

Страви з квасолі є символом здоров’я та довголіття. А узвар п’ють для очищення тіла та душі.

Подаємо рецепти лише деяких страв для Святого вечора, які, напевно, сподобаються господиням, і вони захочуть приготувати їх.

Різдвяний хліб

Різдвяний хліб – калач, круглий, як сонце. Інколи в нього встромляють свічку. Хліб – це символ життя, смерті й воскресіння, поживи для тіла і душі.

1 кг борошна, ¼ пачки дріжджів, 1 столова ложка цукру, 300-35- мл теплої води, 100 мл лляної олії (можна й іншої), 1 чайна ложечка солі, по 1 столовій ложці насіння кмину та льону.

У глибокій мисці змішати борошно зі сіллю. В іншій мисочці покрити дріжджі, розтерти з ложкою цукру й розвести 3 ложками ледь теплої води, розмішати, щоб не було грудочок. Коли дріжджова суміш почне бродити й пінитися, вилити її в борошно, потім поступово вливати решту води, вимісити. Вимішувати, доливаючи потроху олію, потім додати насіння кмину та льону. Місити треба поволі спочатку в мисці, а потім виклавши на стільницю. Тісто повинно бути еластичне й добре відходити від рук.

Суху чисту миску змастити олією, покласти в неї тісто й загорнути миску з тістом, щоб воно не засихало (можна харчовою плівкою). Коли тісто підросте, викласти його змащену олією британку, краї тіста підгорнути донизу. Накрити чистим рушником чи серветкою. Коли буханець збільшиться удвічі, посипати його борошном й пекти в гарячій духовці 15 хвилин. Потім температуру зменшити до 180 градусів і пекти ще 25-30 хвилин. За 15 хвилин до кінця випікання посипати хліб насінням льону.

Готовий спечений хліб видає, коли постукати по нижній скоринці, глухий звук. Треба поставити хліб на решітку або дерев’яну дощечку, щоб охолов.

Струцля

На Лемківщині та Бойківщині на Святий вечір пекли плетінки – струцлі (штруцлі, кукєлки).

1 кг борошна, 250 г маргарину, 50 г дріжджів, 5 яєць, 1 скл. цукру, 0,5 скл. сметани, 200 мл молока.

До пересіяного борошна додати розведені у сметані дріжджі, молоко, сіль, збиті з цукром яйця і замісити тісто. Наприкінці дати розтоплений і охолоджений маргарин. Ще раз добре замісити – тісто має бути еластичне й доволі туге. Поставити на ніч у холодне місце. Наступного дня тісто поділити на три частини, з кожної розкачати довгі валки. Закріпивши їх з одного кінця, заплести вільну косу, другі кінці також защепити. Струцлю накрити рушничком і поставити в тепле місце, щоб підросла. Перед випіканням помастити яйцем і посипати сухим маком. Пекти в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно годину.

Борщ з грибами і чорносливом

Крім традиційного борщу з вушками з начинкою з грибів, дуже смакує і борщ з чорносливом, який додає звиклій страві приємного трошки вудженого солодкавого смаку.

2-3 буряки, невелика головка капусти, кілька картоплин, корінь петрушки, 1 морква, 2 цибулини, 100 г сушених грибів, 100 г чорносливу, 1 столова ложка олії, 1 столова ложка пшеничного борошна, 1-2 столові ложки лимонного соку або оцту, 1 столова ложка цукру, лавровий листок, сіль, 4-5 горошин чорного перцю.

Гриби помити, замочити на ніч. На другий день гриби зварити в тій самій воді. Відвар не виливати! Нарізані тонкою соломкою або натерті на грубій тертці буряки потушкувати на олії, залити невеликою кількістю грибного відвару (0,5 склянки) й тушкувати до напівготовності. Дрібно нарізану одну цибулину підсмажити на олії, додати натерту моркву, петрушку, посипати борошном і потушкувати. У грибний відвар кинути нарізані капусту й картоплю, довести до кипіння, поварити трохи, додати нарізані соломкою гриби, промитий чорнослив, лавровий листок, тушковані буряки, моркву, петрушку, посолити, вкинути кілька горошин перцю, варити до готовності. Наприкінці додати столову ложку цукру й 1-2 столові ложки лимонного соку або оцту (залежно від загальної кількості борщу).

Традиційно різдвяний борщ заквашують буряковим квасом, який готують так: 1 кг буряків помити, почистити, скласти в 3-літровий слоїк. Залити ледь теплою кип’яченою водою, додати трошки солі й цукру (по 1 чайній ложечці), зверху покласти скоринку житнього хліба. Через 1-2 тижні буряковий квас готовий. Перецідити його через марлю або сито в чистий слоїк, тримати в холодному місці.

Грибний квас

2 л овочевого відвару, 4 цибулини, 100 г сушених грибів, 1 склянка гречки, 1 склянка соку з квашеної капусти.

Гриби помити, намочити й відварити в тій же воді, в якій вони мокли. Цибулю нарізати півкільцями й потушкувати на олії. До овочевого відвару додати юшку з грибів, тушковану цибулю, помиту гречку й варити до готовності. Гриби дрібно нарізати або перемолоти на м’ясорубці, додати в юшку. Наприкінці посолити й додати сік з квашеної капусти.

Поливка грибна з пшоном

100 г сушених грибів, 150 г пшона, морквина, корінь петрушки, цибулина, 1-2 столові ложки олії.

Гриби добре промити, замочити, дрібно порізати й зварити у тій самій воді, де вони мокли. Коли гриби майже зварилися, додати добре промите в кількох водах пшоно, нарізані моркву, петрушку й варити до готовності. Нарізану цибулю підсмажити на олії й додати до поливки.

Поливка повинна бути не надто рідкою й не занадто густою.

Капуста з грибами

1,5 кг квашеної капусти, півсклянки олії, 100 г сушених сливок, 100 г сушених грибів, 2-3 столові ложки меду, 3-5 цибулин, кілька зернят пахучого перцю, 1 столова ложка кмину, чорний мелений перець, сіль.

Гриби на кілька годин намочити у воді. Капусту, якщо занадто квасна, прополоскати, легенько відтиснути, покласти в баняк з грубим дном, залити водою, щоб ледь-ледь вкривала капусту й тушкувати її годину-півтори. Якщо залишилось ще досить води, злити її. Намочені гриби нарізати тонкими смужками, додати до капусти й долити воду, в якій вони мокли. Додати нарізану цибулю, сушені сливи, півсклянки олії, посолити, присмачити ложкою кмину. Поставити капусту на якнайменше полум’я і хай вона там мліє кілька годин. Через годину капусту, якщо треба, досолити, додати 2-3 столові ложки меду, кілька горошин пахучого перцю. Хай ще потушкується 2-3 години.

Таку капусту найкраще робити напередодні, а перед Святою вечерею розігріти її – так вона смачніша.

Короп по-галицькому

2 кг коропа, 2 морквини, 2 корені петрушки, 3 сушені грибки, 2 цибулини, половинка кольрабі, сіль, перець чорний і пахучий горошком, столова ложка олії, 2 столові ложки борошна, 1 столова ложка меду, жменя родзинок.

Моркву, петрушку, кольрабі порізати великими кусками, поварити трохи, додати гриби, кілька горошин перцю, посолити й варити до готовності.

Коропа почистити, помити, відрізати голову й хвіст (не викидати – на них можна зварити рибну юшку), нарізати на порційні куски. Додати рибу до овочево-грибного бульйону й поварити 15 хвилин. Обережно вийняти рибу на полумисок. На олії зробити засмажку з борошна, додати її до овочевого відвару, закип’ятити й протерти все через сито. Додати жменю перебраних і помитих родзинок, ложку меду, добре перемішати. В підливу покласти рибу, довести до кипіння. Викласти рибу на полумисок, полити підливою. Таку рибу можна подавати як теплу, так і холодну.

Грибний соус (мачанка)

50 г сухих білих грибів, 1 л води, по 1 цибулині, морквині та петрушці, сіль, перець чорний та пахучий, півсклянки борошна, 3-4 столові ложки олії, 2 зубчики часнику – за бажанням.

Гриби промити й замочити в ледь теплій воді, зварити у тій самій воді. Додати до них по 1-2 горошини чорного й пахучого перцю, цілу цибулину моркву й петрушку. На пательні розігріти 3-4 столові ложки олії й всипати півсклянки борошна. Довести борошно до світло-коричневого кольору. Розвести його холодним грибним відваром до густини сметани, потім помалу влити в мачанку. Вийняти цибулю, моркву й петрушку. Якщо комусь смакує – можна їх перетерти через сито в мачанку. Варити разом з борошном, помішуючи, 10 хвилин. Присмачити можна двома розчавленими зубчиками часнику, розтертими з дрібкою солі.

Мачанку подають до вареників, голубців, каш.

Квашена капуста з квасолею

Квасоля, квашена капуста, цибуля, морква, часник, олія, борошно, спеції – кількість продуктів довільна.

Зварити квасолю. Дрібно нарізати цибулю, натерти моркву. Налити в пательню олію, вкинути цибулю та моркву. Трошки присмажити, всипати дві столові ложки борошна й добре вимішати. Влити трошки варива з-під квасолі й ще раз вимішати. Додати капусту та квасолю. Перемішати, посолити. Тушкувати, періодично помішуючи. За бажання, наприкінці можна додати 2-3 зубчики розтертого часнику.

Паштет з квасолі

2 склянки квасолі, 1 склянка мелених горіхів, півсклянки олії, 1 головка часнику, сіль, перець.

Квасолю (можна брати будь-яку, але найсмачніше виходить з великої квасолі, так званої яська) намочити у теплій воді на ніч. Вранці воду злити, налити свіжої й зварити квасолю на маленькому вогні до м’якості. Наприкінці посолити й варити ще 10-15 хвилин. Відвар злити (але не виливати!), гарячу квасолю перетерти через сито, щоб відділити тверду шкірочку. Квасолеве пюре розім’яти ложкою, додаючи до нього потроху олію, добре розмішати, додати мелені горіхи, ще раз розмішати. Поперчити, якщо треба – досолити. Часник почистити й дрібно посікти.

Форму вистелити пергаментним папером, насипати тонкий шар мелених горіхів, викласти пюре, посипати подрібненим часником і згорнути, піднімаючи край, папір. Такий рулет можна приготувати заздалегідь, скажімо, за день-два до Свят-вечора.

Шухи по-гуцульськи

500 г буряка, 100 г сушених грибів, 3-4 зубчики часнику, 50 г олії, 1 столова ложка оцту.

Цю страву готують на Святий вечір на Гуцульщині.

Буряки помити, зварити в шкірці до готовності, почистити й нарізати соломкою. Гриби намочити, дрібно порізати й змішати з буряками, заправити олією, часником, оцтом. До смаку додати солі й меленого чорного перцю.

Бобальки різдвяні

0,5 кг борошна, 30 г дріжджів, цукор, сіль, олія.

Бобальки – закарпатська свят-вечірня страва.

З частини борошна, дріжджів і теплої води приготувати опару. Коли вона збільшиться удвічі, додати решту борошна, долити теплої води з розчиненими в ній сіллю і цукром, трохи олії й замісити тісто. Накрити його і хай постоїть півтора-дві години. Потім тісто ще раз вимісити, відщипувати по трошки, сформувати невеличкі кульки й викладати їх на змащений лист. Коли бобальки підростуть, зволожити їх теплою водою і спекти. Бобальки подають з гриблянкою – густим грибовим сосом. Або спечені бобальки скропити підсолодженою кип’яченою водою, перемішати з меленими горіхами чи розтертим маком.

Квасоля з чорносливом і медом

0,5 літра квасолі-яська, 1 велика цибулина, 8-10 штук чорносливу без кісточок (можна й більше), 1-2 столові ложки меду, сіль, одна гвоздика, 1 чайна ложечка цукру, 1 столова ложка борошна, чверть чайної ложечки меленого мускатного горіха.

А ця страва – з галицької кухні.

Квасолю замочити на ніч у холодній воді, зранку воду злити, квасолю залити свіжою водою, додати ложечку цукру, одну цілу цибулину (зняти лушпиння й вставити в цибулину гвоздичку), варити до півготовності квасолі. Додати чорнослив і варити далі до готовності квасолі. Наприкінці посолити до смаку. Юшку трохи злити, але не зовсім. Цибулю викинути.

На олії підсмажити столову ложку борошна, додати до квасолі мед, підсмажене борошно, розмішати, приправити меленим мускатним горіхом. Якщо страва занадто густа, можна додати трошки юшки, в якій варилася квасоля. За потреби – досолити.

Киселиця

3 склянки сушених слив (без кісточок), 2 л води, 1 склянка цукру.

Сушені сливи помити, розмочити у воді й варити, поки цілком не розваряться. Поцукрувати. Киселиця – доволі густа солодка підлива. Подавали її до пампушків чи книдлів. А ще вона дуже корисна – допомагає травленню, особливо після ситної вечері.

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Книдлі (ґомбовці) зі сливами

Це – традиційна страва для Святої вечері на Закарпатті.

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1 кг картоплі, 300 г борошна, сіль, 20-30 сушених сливок, цукор до посипання.

Картоплю відварити в шкірці, почистити, перетерти через сито або перемолоти на м’ясорубці. Додати трошки солі, борошно, замісити тісто. Відщипувати трошки тіста, робити з нього невеликі палянички, на середину класти сушену сливу й заліплювати. Виробляти кругленькі книдлі. Варити їх у підсоленому окропі 3-5 хвилин від часу, коли книдлі спливуть на поверхню. Готові посипати цукром. Їсти з киселицею або узваром.

Пампушки

Не забувають у цей Вечір і про найменших, тому для них готують солоденьке – пампушки з начинкою з маку, вишень або тертої рожі (повидла з пелюстків троянди). Ісус любив дітей і вважав, що саме таким, як вони, належить Царство Небесне, тож пампушки – це символ вічності.

1 кг борошна, 100 г дріжджів, півлітра молока, 8 жовтків, 100 г цукру, 2 яйця, 100 г масла, 0,5 ч. л. солі, ванілін, 30 мл коньяку або спирту, цедра з цитрини; джем з вишень, перетерта рожа, макова начинка (мак, перетертий з цукром); 1,5 літра олії для смаження; цукрова пудра – для посипання пампушків.

Приготувати розчину з дріжджів, склянки теплого молока і 2-3 ложок просіяного борошна до консистенції сметани. Коли розчина підросте, додати до неї решту молока, збиті з цукром і ваніліном жовтки і яйця, сіль, коньяк або спирт, цедру з цитрини – замісити. Досипаючи потрохи борошно, замісити тісто. Потім додати дуже м’яке масло. Місити, щоб тісто відставало від рук. Воно має бути не дуже густе й м’яке. Тісто накрити серветкою і відставити в тепле місце, щоб підросло. Коли виросте удвічі, тісто розкачати товщиною 1-1,5 см. На половині тіста склянкою позначити кружечки, в які покласти потрохи джему (щоб не зачіпало краї). Цю половину тіста накрити другою половиною, легко притиснути, щоб було видно горбики джему. Тоді склянкою акуратно вирізати пампушки, щоб ці горбики джему були саме посередині. Перевірити кожен пампушок, щоб не було дірок. Скласти пампушки на стільницю, притрушену борошном (щоб не прилипли), накрити серветкою, залишити для підростання. Так поступово виробити все тісто.

Нагріти в широкій ринці олію (щоб перевірити, чи достатньо гаряча, треба вкинути шматочок тіста – якщо спливе і почне золотитися, то вже добра). Обережно, щоб не розбризкувалася гаряча олія, смажити пампушки з обох боків. Викладати на паперові рушники, щоб стік зайвий жир. Коли вистигнуть, посипати цукровою пудрою.

Веселих і смачних Різдвяних свят!