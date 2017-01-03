Шахрай ошукав львів’янина, який хотів орендувати будинок у Славську на Новий рік

Чоловік перерахував зловмиснику гроші за оренду будинку, проте послуг не отримав, а грошей повернути не зміг

За словами 19-річного львів’янина, 27 грудня він домовився по телефону із 34-річним чоловіком про винайм на кілька днів приватного будинку в селищі Славське. Після розмови потерпілий здійснив передоплату, переказавши на банківську картку «орендодавця» 2250 гривень. Щойно гроші були перераховані, чоловік перестав виходити на зв’язок.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника й обставини події. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.