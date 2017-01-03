Львів’янка Анна Музичук увішла до трійки лідерів у топ-100 рейтингу FIDE

Міжнародна федерація шахів (FIDE) оприлюднила рейтинг-лист на 1 січня 2017 року. До трійки лідерів топ-100 серед шахісток ввійшла представниця Львівщини Анна Музичук (2 558). Вище за українку розташувалися лише китаянки – Хоу Іфань (2 651) та Ю Веньюн (2 583).

До сотні найсильніших спортсменок увійшли ще кілька представниць України, зокрема Наталія Жукова (2 447), Анна Ушеніна (2 444), Інна Гапоненко (2 407), Тетяна Василевич (2 372).

Загалом же до світової сотні найсильніших серед чоловіків увійшли сім представників України, з поміж яких двоє львів’ян: Павло Ельянов (2 755), Василь Іванчук (2752) (Львів), Руслан Пономарьов (2 709), Юрій Криворучко (2 701) (Львів), Антон Коробов (2 689), Олександр Арещенко (2 679), Олександр Моїсеєнко (2 661).

У списку ста найсильніших юнаків четверо українців: Володимир Ветошко (м. Городок, Львівська область), Євген Штембуляк, Павло Воронцов, Кирило Шевченко.

У сотні найсильніших дівчат – троє українок: Юлія Осьмак, Олена Мартинкова та Марія Бердник.