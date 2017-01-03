Санаторій у Немирові передали на баланс Держприкордонслужби

Напередодні нового року, 28 грудня, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підписав розпорядження № 1062-р Кабінету Міністрів України «Про передачу нерухомого майна в смт Немирів до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби»

Тож нині санаторій переходить на баланс та утримання прикордонного відомства. Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України. Цей медзаклад дасть змогу значно посилити систему медичного забезпечення, поліпшить умови реабілітації учасників АТО й розширить можливості санітарно-курортного забезпечення прикордонників, членів їх сімей і ветеранів.

Для забезпечення належного обслуговування постійно триває робота з оснащення медичних закладів сучасним обладнанням, – додають у Держприкордонслужбі. Сучасне діагностичне обладнання, зокрема, надходило від закордонних. Так, лише торік Центральний клінічний госпіталь отримав від німецьких колег два реанімобілі, ще один надійшов від польських медиків госпіталю у Львові.

Від уряду Японії надійшло високотехнологічне медобладнання вартістю понад 1 млн. доларів США, а уряд Канади закупив систему ультразвукової діагностики, рентген-установку та тисячу аптечок різних типів.

Аби забезпечити та покращити медичне обслуговування персоналу Держприкордонслужби у 2017 році, робота у цьому напрямку триватиме, – кажуть у відомстві.