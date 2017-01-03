Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

4 січня в Україні очікують поривів вітру й ожеледиці, у горах – високий рівень лавинної небезпеки

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

За прогнозами Укргідрометцентру, 4 січня вдень на Закарпатті й у Карпатах падатиме сильний сніг, а в горах Львівської та на високогiр’ї Iвано-Франкiвської таЗакарпатської областей очікується значний рiвень лавинної небезпеки. Вночі у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях, вдень по всій Україні – пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах – 25-30 м/с; на дорогах країни місцями ожеледиця.