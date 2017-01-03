Родина Олександра Олеся згідна на перепоховання письменника в Україні

Про це у Твіттер повідомив Андрій Шевченко – посол України в Канаді.

“Ми розшукали двох канадських правнуків Олександра Олеся. Родина згодна на його перепоховання в Україні. Нехай йому пухом буде наша земля”, – написав він

Ми розшукали двох канадських правнуків Олександра Олеся. Родина згодна на його перепоховання в Україні. Нехай йому пухом буде наша земля — Andriy Shevchenko (@AShevch) 3 січня 2017 р.



Нагадаємо, у Празі примусово ексгумували прах відомого українського письменника, громадського діяча Олександра Олеся.

Після втручання Посольства України останки Олександра Олеся та його дружини перемістили до депозитарію кладовища до моменту рішення родичів Олександра Олеся, які проживають у Канаді, щодо місця остаточного захоронення останків.

Після відповідного рішення Посольство України в Празі вживатиме всіх заходів для належного перепоховання останків Олександра Олеся..