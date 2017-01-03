Рік знецінення українських футболістів

У 2016 році українці втратили ілюзію, що наші футболісти цікаві провідним клубам Європи.

Провал національного футболу

У році, що минув, українському футболу особливо нічим похвалитися. Хіба що драматичним виходом національної збірної України на Євро-2016. «Синьо-жовті», хоч і не без проблем, уперше подолали відбірний турнір на чемпіонат Європи. Щоправда, там осоромилися, ставши найгіршою командою турніру. Ба більше, українські футболісти не просто зганьбилися, а зробили це із європейським рекордом – наша національна збірна стала першою командою, яка на європейських форумах не може відзначитися у 5-ти зустрічах поспіль.

На клубному рівні теж успіхів немає. Можна згадати лише донецький «Шахтар», який переміг в усіх матчах групової стадії Ліги Європи 2016-2017 років. Такі результати вселяють певний оптимізм. Але це тільки початок змагань, та і з суперниками донеччанам пощастило. А перед тим «гірники» несподівано вилетіли із Ліги чемпіонів…

Більше не цікаві

Ще рік тому регулярно з’являлися чутки про буцімто інтерес європейських грандів до наших провідних футболістів, то тепер навіть ніхто і не згадує про це. Звістка про інтерес європейського гранда до когось із наших виконавців, вочевидь, в поінформованих уболівальників, викликала б лише іронічну посмішку.

Багато сподівань було на Євгена Коноплянку – одного з найкращих наших футболістів. Але він в іспанській «Севільї» не закріпився, пішов в оренду в німецьке «Шальке 04». Там Євген також не феєрить. Про інших годі й згадувати. Ніхто з тих, хто пішов у команди із сильних європейських чемпіонатів, не став навіть твердим гравцем основи, не те щоб лідером.

Налітай, подешевшало

Жоден із тих, кого прийнято було вважати лідером українського футболу, у 2016 році на полі цей статус не підтвердив. Хіба що в інтерв’ю чи в якихось поза футбольних справах . Тому й недивно, що трансферна ціна наших гравців упала.

Визначити найдорожчих футболістів України «Львівській газеті» допоміг авторитетний німецький портал transfermarkt.de – найбільший сайт Німеччини на спортивну тематику. Цей портал, власне, оцінює трансферну вартість футболістів. Під час вираховування ціни до уваги беруть вік футболіста, його клуб, час, який він провів на полі, кількість голів, рівень чемпіонату, виклики у збірну тощо.

Отож, за оцінками експертів, найбільше з-поміж українських футболістів після Євро-2016 подешевшав форвард київського «Динамо» Андрій Ярмоленко. Ще зовсім не давно його трансферну вартість оцінювали у 25 мільйонів євро, тепер же – 22 млн. Артем Федецький, який попередній сезон провів у дніпропетровському «Дніпрі», із 4 мільйонів євро після чемпіонату Європи подешевшав до 2,5. Це не завадило йому перейти до складу аутсайдера німецької Бундесліги «Дармштадт 98». Там він часто наражався на справедливу критику, а тому до кінця 2016 року подешевшав ще на 500 тисяч. Тепер його трансферна вартість 2 мільйони євро.

На мільйон подешевшав навіть воротар донецького «Шахтаря» Андрій П’ятов, який на Євро був одним із найкращих серед українців, увійшов у топ-3 воротарів на чемпіонаті Європи за кількістю відбитих ударів на груповій стадії турніру. Попри успіхи кіпера на тлі вбогої гри «синьо-жовтих», його трансферна вартість із 5 мільйонів опустилася до позначки 4 млн.

Руслан Ротань провів один матч на Євро, він був найкращим у складі українців у протистоянні з поляками. Однак півзахисник «Дніпра» раніше коштував 1,5 мільйона, а тепер тільки 800 тисяч. Ротань − віковий футболіст, що, безперечно, також позначається на його вартості.

Захисник донецького «Шахтаря» Ярослав Ракицький у ціні не змінився: він і надалі коштує 10 мільйонів. А ось Євген Коноплянка відверто розчаровує як у матчах за національну збірну, так і за «Шальке». Тому недивно, що він подешевшав аж на 7 мільйонів: із 25 мільйонів його ціна впала до 18-ти.

Молодий Олександр Зінченко зараз в оренді у голландського ПСВ, права на нього належить англійському «Манчестер ситі». Він, хоч і не стабільний гравець основи, але частенько заслуговує на схвальні відгуки: мовляв, у нього велике майбутнє. Вартість Зінченка впродовж року не змінилася – 4 мільйони.

Єдиний, хто останнім часом зріс у ціні, – це Віктор Коваленко із «Шахтаря». Якщо на початку року він коштував 2 мільйони, то після Євро-2016 – 4,5, а зараз усі 5 мільйонів.

Власне, останні два є найкращими взірцями українського футбольного генофонду нового покоління й уособлюють перспективу цього виду спорту в нашій країні. Отож 2017-го найбільше шансів зрости у ціні мають Зінченко та Коваленко. Але категоричним у цій справі бути не варто. Надто багато в Україні прикладів, коли перспективна молодь не переростала у великого майстра.