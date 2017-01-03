Приїхавши на виклик про сімейну сварку, львівські патрульні затримали чоловіка, який перебував у розшуку

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні на службу 102 надійшов виклик про сімейну сварку між батьком і сином на вулиці Козловського.

Патрульні прибули на місце події та припинили конфлікт. Щоб з’ясувати осіб, інспектори попросили в обох чоловіків пред’явити документи. Син заявника почав помітно хвилюватись та намагався уникнути даної процедури, йдеться у повідомленні.

Патрульні з’ясували, що його розшукують в Шевченківському відділі поліції за переховування від суду за крадіжку, яка вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб. Підозрюваному 31 рік.

Інспектори, не зволікаючи, доставили його до відділу поліції, звідки чоловіка відвезли до суду.