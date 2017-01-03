Пожежу у приміщенні приватного підприємства у Львові локалізували (відео)

Ліквідація пожежі триває

За попередньою інформацією управління з питань надзвичайний ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, пожежу у складських приміщеннях на другому поверсі будівлі, що на вул. О. Степанівни, 45, локалізовано і зараз триває ліквідація пожежі. Небезпеки займання інших приміщень – немає.

Наразі триває ліквідація пожежі, тому детальнішу інформацію, зокрема про причини займання, площу та кількість залучених осіб до ліквідації пожежі, буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, 3 січня, о 13:17, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на 2-му поверсі будівлі у м. Львові, на вул. О. Стороженка, 32. До ліквідації пожежі було залучено 62 рятувальників та 12 одиниць основної техніки.