Поїзд «Київ-Львів-Перемишль» травмував пенсіонера у Зимній Воді

Попередній діагноз, який потерпілому поставили медики – травма хребта та інсульт

Сьогодні, 3 січня, о 12.53 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції «Рудно». Він поінформував, що пероні станції у селищі Зимна Вода швидкий поїзд №705 сполученням «Київ-Львів-Перемишль» травмував літнього чоловіка.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як з’ясували правоохоронці, потерпілий – 84-річний мешканець села Зимна Вода. Чоловіка госпіталізували, попередній діагноз, який йому поставили медики, – травма хребта та інсульт. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішують питання про відкриття кримінального провадження, призначено низку експертиз. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської областi.