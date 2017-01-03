Посадовець Держпродспоживслужби у Львівській області погорів на хабарі

Як повідомляє департамент захисту економіки Національної поліції України, працівник Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області вимагав неправомірну вигоду від підприємця. Натомість обіцяв не втручатися у господарську діяльність автосервісу, що діяв на території Миколаївського району.



Сьогодні, 3 січня, оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Львівській області та слідчі Національної поліції України затримали представника контролюючого органу під час отримання неправомірної винагороди у сумі 7 тисяч гривень.

Загалом посадовець вимагав 13 тисяч гривень за безперешкодну діяльність та не проведення перевірок. Кошти отримував у два етапи. Поліція затримала його під час отримання другої частини грошей.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП у Львівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Посадовця затримано. Йому загрожує до 10 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3-х років, з конфіскацією майна.

Як уже повідомляла “Львівська газета”, сьогодні на хабарі також затримали працівницю Державної міграційної служби України у Львівській області.