Під час гасіння пожежі на підприємстві у Львові постраждали двоє вогнеборців (фото)

У Львові триває гасіння пожежі у виробничому приміщенні на вул. Стороженка у Львові

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

3 січня, о 13:17, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на 2-му поверсі будівлі у м. Львові, на вул. О. Стороженка, 32.

На місце події негайно за підвищеним номером виклику № 3 було відправлено пожежно-рятувальні підрозділи № 2, 4, 3, 30, 29, 31, 1 та частини спеціальної пожежної техніки Загону технічної служби м. Львова.

Рятувальники, прибувши на місце події, виявили загоряння на 2-му поверсі будівлі у виробничому приміщенні приватного підприємства.

До ліквідації пожежі залучено 62 рятувальників та 12 одиниць основної техніки.

Інформація щодо ліквідації пожежі оновлюватиметься. Ліквідація триває.

Під час ліквідації пожежі начальник караулу попередньо отримав отруєння продуктами горіння та госпіталізований до Львівської обласної клінічної лікарні.

Ще один пожежник з опіками вуха, щоки та плеча госпіталізований до комунальної 8-ї міської клінічної лікарні.

Фото: ГУ ДСНС у Львівській області