Фото: ГУ ДСНС у Львівській області

Під час гасіння пожежі на підприємстві у Львові постраждали двоє вогнеборців (фото)

Фото: ГУ ДСНС у Львівській області

У Львові триває гасіння пожежі у виробничому приміщенні на вул. Стороженка у Львові

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

3 січня, о 13:17, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на 2-му поверсі будівлі у м. Львові, на вул. О. Стороженка, 32.

На місце події негайно за підвищеним номером виклику № 3 було відправлено пожежно-рятувальні підрозділи № 2, 4, 3, 30, 29, 31, 1 та частини спеціальної пожежної техніки Загону технічної служби м. Львова.

Рятувальники, прибувши на місце події, виявили загоряння на 2-му поверсі будівлі у виробничому приміщенні приватного підприємства.

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До ліквідації пожежі залучено 62 рятувальників та 12 одиниць основної техніки.

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Інформація щодо ліквідації пожежі оновлюватиметься. Ліквідація триває.

Під час ліквідації пожежі начальник караулу попередньо отримав отруєння продуктами горіння та госпіталізований до Львівської обласної клінічної лікарні.

Ще один пожежник з опіками вуха, щоки та плеча госпіталізований до комунальної 8-ї міської клінічної лікарні.

Фото: ГУ ДСНС у Львівській області