На завтра у Львові обіцяють пориви вітру та хуртовини

Усіх учасників дорожнього руху застерігають бути обережними

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 4 січня, у Львові вночі пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с, вдень пориви вітру 18 – 23 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця, вдень снігові замети.

Зокрема, завтра у Львові очікується вночі часом невеликий сніг, вдень сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця, вдень снігові замети. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вночі пориви 15 – 20 м/с, вдень пориви 18 – 23 м/с, вдень хуртовини. Температура повітря вночі 4 – 6° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

5 січня прогнозується часом сніг. На дорогах – ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с, хуртовини. Температура повітря впродовж доби 2 – 7° морозу, в другій половині дня – зниження до 10° морозу.

6 січня – часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Температура повітря впродовж доби 12 – 17° морозу.

7 – 8 січня – очікується морозна погода. 7 січня місцями невеликий сніг, 8 січня – без опадів. Температура повітря 7 січня вночі 15 – 20º морозу, місцями до 25º морозу; вдень 12 – 17° морозу. 8 січня вночі 18 – 23º морозу, місцями 26 – 30º морозу; вдень 9 – 14° морозу.