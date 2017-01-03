На Сколівщині рятувальники шукали заблукалого туриста-лижника з Києва й допомагали трьом травмованим

2 січня о 18:00 Славська пошуково-рятувальна група пошуково-рятувальної частини Загону технічної служби проводила пошук туриста-лижника, 1988 року народження, мешканця Києва

Пошуки вели на лижній трасі гори Високий Верх.

Чоловік зійшов у бік с. Пшониця Сколівського району. О 18:30 заблукалого знайшли. Медичної допомоги він не потребував. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Окрім того, вчора, 2 січня, рятувальники надали допомогу 3 травмованим туристам-лижникам на лижних трасах Тростян і Високий Верх.

Одна з травмованих жінок, мешканка Києва, 1985 року народження, отримала травму лівої ноги. Інша травмована туристка – мешканка Житомирської області, 1993 року народження, отримала травму лівого коліна. А мешканець Запорізької області, 1969 року народження, травмував під час катання голову.

Рятувальники спустили травмованих із схилів і передали медикам для надання подальшої допомоги.