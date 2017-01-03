На Різдво у Львові Спільнота святого Егідія влаштує обід для безпритульних

7 січня 2017 року, о 15:00, у храмі Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська, 175) представники Спільноти святого Егідія організують обід із безпритульними.

Про це повідомляє сайт Духовна велич Львова.

Такий обід – це традиційна щорічна доброчинна акція. Щороку у понад 75-ти країнах світу члени спільноти накривають святкові столи для безпритульних і часто забутих людей, що перебувають на периферії своїх міст і людських сердець.

Народження Христа відбулось не у дорогих хоромах, але у скромності і бідності, тому мета цього заходу – перебувати у цьому ж вимірі.

У Львові за такий спільний різдвяний стіл запросять близько 300 осіб, тому організатори просять долучатись до цієї ініціативи, відкривши одне одному своє серце